Variante Delta, il tracciamento è già in tilt (Di sabato 24 luglio 2021) L'Iss: contagi raddoppiati in una settimana ma ospedali vuoti Rt a 1,26, salirà a 1,55 tra pochi giorni. Scende l'età media di contagi (25 anni) e ricoveri (48). Brusaferro: "Sequenziare" Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 luglio 2021) L'Iss: contagi raddoppiati in una settimana ma ospedali vuoti Rt a 1,26, salirà a 1,55 tra pochi giorni. Scende l'età media di contagi (25 anni) e ricoveri (48). Brusaferro: "Sequenziare"

Advertising

Agenzia_Ansa : Due dosi di vaccino Pfizer o Astrazeneca proteggono anche dalla variante Delta del Sars-Cov-2, con solo una piccola… - MediasetTgcom24 : Covid, studio inglese rassicura: due dosi di Pfizer o AstraZeneca sono efficaci contro la variante Delta #covid… - istsupsan : ???S. Brusaferro - #ISS: 'circolazione #variante #delta in aumento in Italia, ormai prevalente; crescono i casi in a… - manuelcremonese : RT @molumbe: Sapete cosa significhi avere la licenza di uccidere? Significa che il 25% di persone che hanno fatto le 2 dosi di vaccino AZ… - MLipperi : RT @molumbe: Sapete cosa significhi avere la licenza di uccidere? Significa che il 25% di persone che hanno fatto le 2 dosi di vaccino AZ… -