(Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug. – (Adnkronos) – “Luigi Samele è stato uno dei talenti più cristallini dellaitaliana degli ultimi venti anni, insieme a me e Aldo Montano.è stato impeccabile e ha ottenuto una medaglia meritatissima. Si è arreso solo a unfenomenale come Szilagy”. L’exdeldiLuigicommenta così all’Adkronos la medaglia d’argento di Luigi Samele nellaindividuale ai Giochi di. “Luigi ha avuto un momento difficile dopo la mancata qualificazione ai Giochi di Rio 2016 ...

Advertising

TV7Benevento : Tokyo: Tarantino (ex campione mondo sciabola) 'Samele talento cristallino, oggi impeccabile'... -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo Tarantino

La Sicilia

È sua ed è d'argento la prima medaglia dell'Italia a2020. Samele non nasconde però la sua ... insieme a Diego Occhiuzzi, Aldo Montano e Luigi. Per Luigi Samele, però, la scherma rimane ...La medaglia d'argento individuale ai Giochi diè il punto più alto della storia sportiva di Luigi Samele. Una carriera di alto livello ma con ... Aldo Montano e Luigi. Lo sciabolatore ...Roma, 24 lug. - (Adnkronos) - "Luigi Samele è stato uno dei talenti più cristallini della sciabola italiana degli ultimi venti anni, insieme a me e Aldo Montano. Oggi è stato impeccabile e ha ottenuto ...Vito Dell'Aquila è medaglia d'oro nel taekwondo, categoria -58 kg, ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il 20enne di Mesagne ha sconfitto il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi per 16-11. Decisivi gli attac ...