Tokyo 2020, scherma: Fiamingo e Isola ai quarti (Di sabato 24 luglio 2021) Buon inizio per la scherma italiana a Tokyo 2020. Le azzurre Rossella Fiamingo e Federica Isola si sono qualificate ai quarti di finale del torneo di spada femminile. La catanese ha battuto in rimonta 15-13 la polacca Aleksandra Jarecka, mentre la piemontese ha superato 15-9 la cinese Lin. Anche Enrico Berré si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo olimpico di sciabola maschile. L’azzurro si è imposto sul tunisino Fares Ferjani con il punteggio di 15-10. L’azzurro Luca Curatoli è stato invece eliminato ai 32esimi di finale del torneo olimpico di sciabola maschile ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 luglio 2021) Buon inizio per laitaliana a. Le azzurre Rossellae Federicasi sono qualificate aidi finale del torneo di spada femminile. La catanese ha battuto in rimonta 15-13 la polacca Aleksandra Jarecka, mentre la piemontese ha superato 15-9 la cinese Lin. Anche Enrico Berré si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo olimpico di sciabola maschile. L’azzurro si è imposto sul tunisino Fares Ferjani con il punteggio di 15-10. L’azzurro Luca Curatoli è stato invece eliminato ai 32esimi di finale del torneo olimpico di sciabola maschile ...

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il judoka algerino Fethi Nourine, appreso l'esito del sorteggio delle gare di judo ha deciso non voler… - mary_mag76 : RT @Eurosport_IT: UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ?? #Toky… - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ?? #Toky… -