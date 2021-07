Tiro con l’arco, Chiara Rebagliati e Mauro Nespoli sconfitti nettamente dall’Olanda agli ottavi (Di sabato 24 luglio 2021) Termina subito il cammino di Chiara Rebagliati e Mauro Nespoli nel tabellone della gara mista a coppie di Tiro con l’arco alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri, qualificati per la fase ad eliminazione diretta con l’undicesimo punteggio, si sono arresi in maniera netta all’Olanda per 6-0, non dando mai la sensazione di poter impensierire Gabriela Schloesser e Steve Wijler. Un match a senso unico, che ha visto gli arcieri dei Paesi Bassi aggiudicarsi la prima volée per 37-36: gli azzurri hanno messo a segno un 10 a testa, ma solo quando il parziale era ormai ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Termina subito il cammino dinel tabellone della gara mista a coppie diconalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri, qualificati per la fase ad eliminazione diretta con l’undicesimo punteggio, si sono arresi in maniera netta all’Olanda per 6-0, non dando mai la sensazione di poter impensierire Gabriela Schloesser e Steve Wijler. Un match a senso unico, che ha visto gli arcieri dei Paesi Bassi aggiudicarsi la prima volée per 37-36: gli azzurri hanno messo a segno un 10 a testa, ma solo quando il parziale era ormai ...

