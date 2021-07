Tennis | Olimpiadi Tokyo Lorenzo Sonego | “Sul 5-4 del secondo set è scattato un click Caldo incredibile oggi”

(Di sabato 24 luglio 2021)ha iniziato con il piede giusto la sua avventura nel torneo olimpico di. Ilta torinese ha vinto in rimonta il match con il padrone di casa Taro Daniel con il punteggio di 4-6 7-6 7-6; una vera battaglia nelgiapponese, che gli ha permesso di approdare alturno contro Nikoloz Basilashvili. Il numero 13 del tabellone a cinque cerchi ha raccontato il suo punto di vista sulla partita vissuta contro l’asiatico: “Non ho mollato mai la presa, nemmeno quando le cose non andavano. Sul 5-4 delset èun ...

in tv: gli italiani in gara il 25 luglio Medagliere: Italia clamorosa seconda dopo la prima giornata Sommario Ciclismo Taekwondo Scherma Canottaggio Basket NuotoLe altre ...Archiviata la prima giornata con due medaglie azzurre alledi Tokyo , Samele argento nella scherma, Dell'Aquila oro nel taekwondo, l'Italia approccia ...Usa di basket e Andy Murray nel. ...Lorenzo Sonego ha iniziato con il piede giusto la sua avventura nel torneo olimpico di Tokyo. Il tennista torinese ha vinto in rimonta il match con il padrone di casa Taro Daniel con il punteggio di 4 ...A Tokyo la spagnola sarà in gara nel doppio e nel singolare dopo aver sconfitto il linfoma di Hodgkin ed essere tornata in campo al Roland Garros prima e a Wimbledon poi.