Superpole Assen | Rea 1° | Razgatlioglu cade | ma arriva 2°

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 luglio 2021) I 15 minuti didi Toprak(Yamaha) adsono stati decisamente surreali: il turco è scivolato nelle prime battute in Curva 16 e ha avuto a disposizione un solo giro sotto la bandiera a scacchi per scongiurare il rischio di partire dalle retrovie. Ma è bastato per conquistare un posto in prima fila, con un’importante seconda posizione ad appena 0?186 dal poleman, Jonathan Rea (Kawasaki). Il nord irlandese sei volte campione – che insegue il turco a 2 soli punti in classifica – ha infatti autografato la prima posizione in 1’33.842, ottenendo la sua seconda pole in carriera sul tracciato di ...