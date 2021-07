Scherma | tabellone spada maschile Tokyo 2020 | gli avversari di Santarelli | Fichera ed Enrico Garozzo

(Di sabato 24 luglio 2021) Domani, 25 luglio, sarà il grande giorno dellaalle Olimpiadi di. L’Italia si giocherà tre carte molto importanti ovvero Andrea, Marcoed. Toccherà quindi agli uomini cercare di risollevare la situazione nelladopo la delusione per il mancato accesso in semifinale delle azzurre.all’esordio dovrà vedersela con il russo Sergej Chodos. Uno scomodo ma sulla carta l’azzurro parte decisamente favorito. Il 28enne nativo di Foligno proverà a ...

Advertising

sowmyasofia : Scherma: Tokyo 2020-il tabellone della spada femminile - infoitsport : Scherma, tabellone sciabola maschile Tokyo 2020. Gli azzurri evitano la testa di serie n.1 e Szilagyi - periodicodaily : Scherma: Tokyo 2020-il tabellone della spada femminile #Scherma #Tokyo2020 @gconvertini97 - peppe_p_94 : Vabè stanotte la scherma inizia il tabellone, per la finale forse per domani mattina all'alba ci si arriva - ottopagine : Olimpiadi, Scherma: sorteggiato il tabellone del torneo di sciabola maschile #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Scherma tabellone

OA Sport

RISULTATI/ Diretta live Olimpiadi Tokyo 2020: spada, Samele in semifinale! Per il tiro a ... dove l'unica azzurra in gara, Sofia Ceccarello si candida al ruolo di "mina vagante' del. ...RISULTATIOLIMPIADI TOKYO 2020: CONTESTO ESiamo dunque davvero impazienti di dare il via a questo sabato dedicato ai risultati della, sport che dunque comincerà solo oggi ...Domani, 25 luglio, sarà il grande giorno della spada maschile alle Olimpiadi di Tokyo. L'Italia si giocherà tre carte molto importanti ovvero Andrea Santarelli, Marco Fichera ed Enrico Garozzo. Tocche ...Risultati Scherma Olimpiadi Tokyo 2020: la diretta live delle gare oggi, 24 luglio 2021. Spazio alla sciabola maschile e la spada femminile individuale.