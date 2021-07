Romina Power | non è una giornata qualsiasi | il profondo significato

Leggi su chenews

(Di sabato 24 luglio 2021) Cantautrice amatissima,, oggi per lei non è una: un momento importante dal, di cosa si tratta R.(fonte foto: Raiplay)È una cantautrice molto amata e dall’incredibile successo,, personaggio del mondo dello spettacolo noto, stimato ed affermato che gode di un grande seguito anche sulla piattaforma social Instagram: e proprio attraverso un post social mostra a tutti che quella di oggi non è una, ma molto importante. Di ...