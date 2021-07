Roma-Debrecen | dove vederla e probabili formazioni della partita

(Di sabato 24 luglio 2021) Dopo le amichevoli con Montecatini, Triestina e Ternana, nella giornata di domani lagiocherà un’altra gara di pre-campionato. Gli avversari saranno gli ungheresi del, squadra consolidata e fisica: un test importante, il più ostico finora. Le certezze che hanno mostrato gli uomini del tecnico ex Tottenham devono essere dimostrate anche nel momento in cui si alza il livello. Dopo la facile vittoria all’esordio per 10-0 e le altre due gare vinte senza subire gol, sarà un ulteriore test per testare le basi tattiche. Il, dal canto suo, torna nella massima serie dopo un anno di cadetteria e inizierà il campionato il 31 ...

, dove vedere la partita in diretta streaming o in tv (data e orario). Quarta amichevole stagionale per i giallorossi dopo quelle vinte contro Montecatini (10 - 0), Ternana (2 - 0) e ...- Quarta amichevole pre stagionale per ladi José Mourinho. Domani a Frosinone la squadra giallorossa affronterà ilper l'ultimo test prima della partenza per il ritiro in Portogallo. Dopo Montecatini, Ternanta e Triestina, ecco ...Roma-Debrecen, data e orario della partita amichevole. La partita amichevole tra la squadra della Capitale ed il team ungherese si giocherà presso lo stadio del Frosinone Calcio ...La Roma giocherà domani sera alle 19 a Frosinone: la partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio e sui canali social della Roma. Il corrieredellosport.it fornirà la cronaca testuale della partita. Roma ...