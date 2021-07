Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi | nuovi progetti

(Di sabato 24 luglio 2021) Dopo l’entusiasmo dimostrato daper la definitiva partecipazione a Tale e Quale Show, anche la compagnasi rivela felicissima per il fidanzato. E i due pensano già a futuri. La coppia formata dall’ex velinoe dalla conduttrice e influencersta attraversando un periodo di grandi gioie. Recentemente è stata confermata la partecipazione dial programma Tale e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Corriere dello Sport.it

Giulia Salemi suconfessa: "Quando si sminuisce mi incavolo"e Giulia Salemi hanno concesso un'intervista insieme a Radio KissKiss. Quando le è stato chiesto cosa fa per sostenere ...Per Giulia Salemi equesto è proprio un momento d'oro. E se l'ex Velino sarà uno dei concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show , la bellissima italo persiana torna alla conduzione. Giulia Salemi e ...Dopo l’entusiasmo dimostrato da Pierpaolo Pretelli per la definitiva partecipazione a Tale e Quale Show, anche la compagna Giulia Salemi si rivela ...La storia d'amore fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli procede a gonfie vele: scopri qual è il doppio annuncio che hanno fatto.