Olimpiadi Tokyo 2020 | Dell’Aquila oro | Samele argento

Parte molto bene la spedizione dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono arrivate due medaglie: la prima è d'argento ed è stata conquistata da Luigi Samele nel torneo di sciabola maschile. Lo schermidore si è dovuto fermare solo dinanzi all'ungherese Aron Szilagyi che ha vinto la finale per 15-7 e si è aggiudicato la terza medaglie d'oro di fila alle Olimpiadi nella specialità. Un record assoluto per un atleta fantastico. La prima medaglia d'oro per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è arrivata grazie a Vito ...

