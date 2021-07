Nedved | «Cristiano Ronaldo resta alla Juventus Su Dybala e Allegri…»

(Di sabato 24 luglio 2021) Il vicepresidente dellaparla a margine dell’amichevole contro il Cesena. Le dichiarazioni di PavelPavel, vicepresidente della, ha parlato a Sky Sport a margine del match amichevole contro il Cesena. NUOVA JUVE – «Sensazioni sono positive e belle, si lavora molto, su giocatori si vede un po’. Nel primo tempo abbiamo schierato sei giocatori nati dopo il duemila. Contenti della prima uscita, stiamo crescendo».– «Torna perchè è stato convocato per lunedì 26 e rimarrà con noi».– «I rapporti non erano freddi, siamo nei tempi. ...

...della nuova Juventus di Massimiliano Allegri ha parlato in tv il vice - presidente Pavelche ... RONALDO - 'Ronaldo torna, è convocato per lunedì 26 e rimarrà con noi'. RINNOVO DYBALA - '...TORINO - Pavel, vice presidente della Juventus, ha risposto alle domande dei giornalisti di Sky Sport dopo ... In particolare, il numero 2 bianconero si sofferma sulla situazione di...Le dichiarazioni di Pavel Nedved dopo l'amichevole contro il Cesena vinta dalla Juventus 3-1 Prima uscita amichevole per la nuova Juventus di Massimiliano Allegri che ha battuto 3-1 il Cesena. Un test ...Torino, 24 lug. - (Adnkronos) - "Ronaldo è stato convocato per il 26, tornerà e resterà con noi. Per il rinnovo di Dybala, è atteso nei prossimi giorni il suo procuratore qua a Torino, ci sarà un inco ...