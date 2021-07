Napoli, trauma distorsivo al ginocchio destro per Demme (Di sabato 24 luglio 2021) “Diego Demme, uscito per infortunio dopo 18 minuti di Napoli-Pro Vercelli, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo-terzo grado al ginocchio destro. Il centrocampista azzurro sosterrà ulteriori accertamenti nei prossimi giorni”. Questo l’impietoso comunicato apparso sul sito del Napoli, riguardo le condizioni di Diego Demme, che all’uscita dal campo nell’amichevole contro la Pro Vercelli non riusciva nemmeno ad appoggiare la gamba a terra. Luciano Spalletti quindi rischia subito di perdere per molto tempo ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) “Diego, uscito per infortunio dopo 18 minuti di-Pro Vercelli, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato undi secondo-terzo grado al. Il centrocampista azzurro sosterrà ulteriori accertamenti nei prossimi giorni”. Questo l’impietoso comunicato apparso sul sito del, riguardo le condizioni di Diego, che all’uscita dal campo nell’amichevole contro la Pro Vercelli non riusciva nemmeno ad appoggiare la gamba a terra. Luciano Spalletti quindi rischia subito di perdere per molto tempo ...

