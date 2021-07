LIVE – Tokyo 2020, tiro con l’arco femminile a squadre con l’Italia (DIRETTA) (Di domenica 25 luglio 2021) La DIRETTA scritta della gara di mixed team di tiro con l’arco di Tokyo 2020. Al Yumenoshima Park l’Italia partirà dagli ottavi di finale con Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, opposte alla Gran Bretagna di Sarah Bettles, Naomi Folkard e Bryony Pitman. Si parte alle 2.30 italiane di domenica 25 luglio, Sportface vi aggiornerà in tempo reale sul cammino delle azzurre. COME SEGUIRE LA GARA IN DIRETTA REGOLAMENTO tiro CON l’arco IL PROGRAMMA COMPLETO DI DOMENICA 25 LUGLIO ITALIANI IN GARA DOMENICA 25 ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Lascritta della gara di mixed team dicondi. Al Yumenoshima Parkpartirà dagli ottavi di finale con Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, opposte alla Gran Bretagna di Sarah Bettles, Naomi Folkard e Bryony Pitman. Si parte alle 2.30 italiane di domenica 25 luglio, Sportface vi aggiornerà in tempo reale sul cammino delle azzurre. COME SEGUIRE LA GARA INREGOLAMENTOCONIL PROGRAMMA COMPLETO DI DOMENICA 25 LUGLIO ITALIANI IN GARA DOMENICA 25 ...

