LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Dell’Aquila ai quarti, bene le spadiste e Berré, fuori Curatoli, arco e tiro (Di sabato 24 luglio 2021) SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 24 LUGLIO – MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno 1, ma in Giappone si è già alla quarta giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno le prime finali, con i primi undici titoli in palio. Spiccano ciclismo su strada, scherma, tiro a segno, tiro con l’arco, judo e taekwondo. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 24 LUGLIO – MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delledi2021. Giorno 1, ma in Giappone si è già alla quarta giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno le prime finali, con i primi undici titoli in palio. Spiccano ciclismo su strada, scherma,a segno,con l’, judo e taekwondo. OA Sport vi propone latestuale integrale delledi ...

Advertising

fanpage : Paola Enogu portabandiera olimpica durante #OpeningCeremony a rappresenta l'Europa. Un'emozione enorme ??… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tocca a Dell’Aquila! - #Taekwondo #Olimpiadi #Tokyo #DIRETTA: - stefanociola4 : RT @tuttobiciweb_it: Chi ha fatto la levataccia per seguire la prova maschile in linea di #Tokyo2020? Seguitela con noi LIVE ?? https://t.co… - zazoomblog : LIVE Musetti-Millman 3-6 1-2 Olimpiadi Tennis in DIRETTA: set e break di vantaggio per l’australiano - #Musetti-Mil… - infoitsport : LIVE Italia-Canada 3-2, Olimpiadi volley in DIRETTA: Michieletto e Juantorena firmano la rimonta da 0-2 -