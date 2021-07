L’assessore Adriatici e l’omicidio di Voghera: non chiamatela legittima difesa (Di sabato 24 luglio 2021) Ci saranno dei magistrati che daranno la giusta rubricazione giuridica a ciò che è successo. Ma una cosa è certa, e il tentativo messo in atto in queste ore di cambiare le carte in tavole è solo l’ennesima meschinità di certa politica. Bisogna avere il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome e ciò che ha fatto L’assessore Adriatici non ha nulla a che vedere con la legittima difesa. Qualcuno nelle ultime ore ci sta provando in tutti i modi, ma il gesto delL’assessore leghista di Voghera non è il tentativo di un cittadino inerme di difendersi ma molto di più. Eccesso colposo di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Ci saranno dei magistrati che daranno la giusta rubricazione giuridica a ciò che è successo. Ma una cosa è certa, e il tentativo messo in atto in queste ore di cambiare le carte in tavole è solo l’ennesima meschinità di certa politica. Bisogna avere il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome e ciò che ha fattonon ha nulla a che vedere con la. Qualcuno nelle ultime ore ci sta provando in tutti i modi, ma il gesto delleghista dinon è il tentativo di un cittadino inerme di difendersi ma molto di più. Eccesso colposo di ...

