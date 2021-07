Infortunio Demme: stop lungo. Grande preoccupazione sui tempi di recupero (Di sabato 24 luglio 2021) Diego Demme si è infortunato con la Pro Vercelli. Il giocatore è uscito dal campo sostenuto dallo staff medico. La SSCN con un comunicato ufficiale ha fatto sapere che le Demme si tratta di un trauma contusivo-distorsivo di secondo-terzo grado. Il giocatore nella giornata di domani si sottoporrà ad esami strumentali, per capire di quale entità è l’interessamento dei legamenti del ginocchio destro. In questo momento c’è un certo grado di pessimismo e si pensa che Demme possa restare fermo per 40/60 giorni. Sicuramente un problema da non sottovalutare per il Napoli che deve considerare l’opportunità di andare sul mercato, se i ... Leggi su napolipiu (Di sabato 24 luglio 2021) Diegosi è infortunato con la Pro Vercelli. Il giocatore è uscito dal campo sostenuto dallo staff medico. La SSCN con un comunicato ufficiale ha fatto sapere che lesi tratta di un trauma contusivo-distorsivo di secondo-terzo grado. Il giocatore nella giornata di domani si sottoporrà ad esami strumentali, per capire di quale entità è l’interessamento dei legamenti del ginocchio destro. In questo momento c’è un certo grado di pessimismo e si pensa chepossa restare fermo per 40/60 giorni. Sicuramente un problema da non sottovalutare per il Napoli che deve considerare l’opportunità di andare sul mercato, se i ...

Advertising

DiMarzio : Gli aggiornamenti sull'infortunio di Demme: il nuovo comunicato del #Napoli - DiMarzio : #Napoli, infortunio per Demme durante l'amichevole contro la Pro Vercelli - sscnapoli : ?? #Spalletti “Abbiamo fatto una buona partita. Sono molto contento dell’atteggiamento dello squadra. L’unica nota n… - CMercatoNews : ??#Napoli, UFFICIALE: stop per #Demme | Il comunicato - spaziocalcio : #Napoli, gli aggiornamenti sull'infortunio di Diego #Demme contro la #ProVercelli: distorsione al ginocchio non lie… -