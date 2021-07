Green Pass, come ottenere il codice per scaricarlo se non arriva la mail (Di sabato 24 luglio 2021) Gli italiani stanno scaricando il Green Pass che dal prossimo 6 agosto diventerà necessario: come si ottiene il codice se la mail non arriva. La certificazione europea / Green Pass (via social)L’annuncio del presidente Draghi in conferenza circa l’obbligatorietà della certificazione per poter accedere a determinati luoghi pubblici ha determinata una vera e propria corsa al vaccino e all’ottenimento del Green Pass. Prima di rendere noto come poter ottenere il codice ... Leggi su vesuvius (Di sabato 24 luglio 2021) Gli italiani stanno scaricando ilche dal prossimo 6 agosto diventerà necessario:si ottiene ilse lanon. La certificazione europea /(via social)L’annuncio del presidente Draghi in conferenza circa l’obbligatorietà della certificazione per poter accedere a determinati luoghi pubblici ha determinata una vera e propria corsa al vaccino e all’ottenimento del. Prima di rendere notopoteril...

Advertising

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - Raffael74738563 : RT @LaVeritaWeb: La spallata di Draghi a Salvini lascia amareggiato il Carroccio. Il partito però può esigere un riequilibrio funzionale a… - alexstocco : RT @Potemkin959: Ecco a cosa serve il green pass, strumento per realizzare il Grande Reset Lo diceva esplicitamente Cesare Romiti a Fazio… -