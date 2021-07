Gf Vip 6 | nel cast una ex corteggiatrice super chiacchierata!

Leggi su isaechia

(Di sabato 24 luglio 2021) Aprirà i battenti nel mese di settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alla conduzione troveremo Alfonso Signorini, affiancato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nelle vesti di opinioniste. Numerose sono le voci, non ancora confermate, che circolano suldella nuova edizione. Tuttavia sembra essere certo il nome di una ex discussadi Uomini e Donne: Soleil Sorgè. Il portale Igossip.it ha rivelato: Soleil Sorgè è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini! Finora il suo nome non era stato svelato da nessun sito, blog o testata giornalistica. Una fonte accreditata ci ha svelato che l’ex naufraga vip ...