Gabbani torna live nel 2022 con due date nei Palasport | Milano e Roma

(Di sabato 24 luglio 2021)– Francescoha annunciato la sua prima volta al Mediolanum Forum di Assago (MI) e al Palazzo dello Sport di: “Saranno due grandi concerti, lavorerò come sempre con il mio team per renderli indimenticabili. Non vedo l’ora!”, ha scritto l’artista sui social. Biglietti in vendita da martedì 27 luglio alle 12. Questi i dettagli dei due: Venerdì 6 maggioAssago (MI) @ Mediolanum Forum Orari: Apertura porte – 19:00 Show – 21:00 Prezzi biglietti: Soundcheck VIP – € 60,00+ diritti di prevendita Parterre in Piedi – € 30,00 + diritti di prevendita Tribuna Numerata Anello A – € 45,00 + ...

Francescotornerà dal vivo nel 2022 per due date nei palasport: il 6 maggio al Mediolanum Forum di Assago (MI) e l'8 maggio al Palazzo dello Sport di Roma. Ma non è tutto., che ha appena rinnovato il contratto discografico con BMG, sta lavorando a nuova musica e ad un nuovo brano inedito che uscirà a settembre, una canzone che mostrerà, ancora una volta, la sua ...MILANO - Francesco Gabbani ha annunciato la sua prima volta al Mediolanum Forum di Assago (MI) e al Palazzo dello Sport di Roma: "Saranno due grandi ...