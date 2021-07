Folla in strada per il Budapest Gay Pride. Proteste contro la legge anti-Lgbt (Di sabato 24 luglio 2021) Una Folla enorme si è radunata nel centro della capitale ungherese per il Budapest Gay Pride: decine di migliaia di ungheresi hanno deciso di scendere in piazza a difesa dei diritti Lgbt. L’evento, che chiude il mese dell’orgoglio gay in Ungheria, sarà una manifestazione di “celebrazione ma anche protesta” contro le politiche omofobe del governo di Viktor Orban, fanno sapere gli organizzatori. Contestata la legge, approvata lo scorso giugno dal Parlamento ungherese, che vieta la condivisione con i minori di qualsiasi contenuto che ritrae o promuova l’omosessualità o il cambio di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021) Unaenorme si è radunata nel centro della capitale ungherese per ilGay: decine di migliaia di ungheresi hanno deciso di scendere in piazza a difesa dei diritti. L’evento, che chiude il mese dell’orgoglio gay in Ungheria, sarà una manifestazione di “celebrazione ma anche protesta”le politiche omofobe del governo di Viktor Orban, fanno sapere gli organizzatori. Contestata la, approvata lo scorso giugno dal Parlamento ungherese, che vieta la condivisione con i minori di qualsiasi contenuto che ritrae o promuova l’omosessualità o il cambio di ...

