F1 | Horner su Silverstone | Spaventati quando Max non ha risposto via radio

infoitsport : Horner: “Deluso dalle celebrazioni di Mercedes a Silverstone” - FormulaPassion : #F1 | Chris Horner ha difeso Max Verstappen, pungendo ancora una volta Hamilton e la Mercedes in riferimento a quan… - benny9__5 : RT @f1world_it: Horner: “Deluso dalle celebrazioni di Mercedes a Silverstone” - f1world_it : Horner: “Deluso dalle celebrazioni di Mercedes a Silverstone” - MotoriNews24 : F1, Horner fa la conta dei danni: «L’incidente ci è costato 1.5 milioni» -

Grande spavento "Domenica Max ha avuto il suo più grande incidente - le parole diriportate da Motorsport.com - E' stato necessario il ricovero in ospedale per accertarsi che la decelerazione ...' Avendo sentito che Toto stava facendo pressione sui commissar i - ha spiegato, ricordando quanto accaduto a- sono andato da loro per dire che nessuno di noi doveva essere lì. ...Il team principal di Red Bull è tornato sull'incidente di Silverstone, attimi di paura con Verstappen che non rispondeva alla radio. La Tac ha escluso complicazioni ...Il team principal della Red Bull Chrstian Horner presenta il conto dell'incidente occorso a Silverstone tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. "Ci è costato circa 1,8 milioni di dollari e un danno come ...