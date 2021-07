Calciomercato Inter, non si molla Pessina: ma occhio all’ostacolo Milan (Di sabato 24 luglio 2021) Calciomercato Inter: i nerazzurri non perdono di vista Matteo Pessina, ma per i campioni d’Italia ci sarebbe un ostacolo chiamato Milan L’Inter mette nel mirino Matteo Pessina. Non nell’immediato, ma in previsione dell’estate 2022 come scrive stamane il quotidiano Tuttosport. Si è parlato anche del centrocampista dell’Atalanta e della Nazionale azzurra nei diversi summit della dirigenza Interista con l’agente del giocatore Riso. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Vista la delicata situazione economica dei campioni d’Italia ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021): i nerazzurri non perdono di vista Matteo, ma per i campioni d’Italia ci sarebbe un ostacolo chiamatoL’mette nel mirino Matteo. Non nell’immediato, ma in previsione dell’estate 2022 come scrive stamane il quotidiano Tuttosport. Si è parlato anche del centrocampista dell’Atalanta e della Nazionale azzurra nei diversi summit della dirigenzaista con l’agente del giocatore Riso. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Vista la delicata situazione economica dei campioni d’Italia ...

