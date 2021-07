Basket 3×3 | Olimpiadi Tokyo | l’Italia femminile esordisce con una vittoria

(Di sabato 24 luglio 2021) Unasofferta, difficile, arrivata dopo un match molto teso, con le emozioni dell’esordio a farle da padrone. Ma unadi3×3 batte la Mongolia 15-14 e fa un primo passo fondamentale verso i playoff olimpici. Parte meglio la Mongolia, che segna subito da oltre l’arco con Chimeddolgor Enkhtaivan che dà il 2-0 iniziale. Ma le azzurre si sbloccano con D’Alie e Consolini, che tra canestri e liberi mettono un parziale di 5-0 che lancia. Azzurre però ancora un po’ bloccate e non riescono a scappare via, con il risultato sul 5-3. Mongolia molto ...

SportPesa_IT : ??Basket 3×3 Olimpiadi: l’Italia femminile esordisce con una vittoria! Grandi ragazze ?? #Basket #Olimpiadi #l’Italia - Michele75712719 : sto guardando le Olimpiadi Che figata il basket 3 contro 3 - peddyganador : Ci ho messo 10 minuti a capire che nel basket 3 contro 3 si gioca con un canestro solo buongiorno e buone Olimpiadi insomma - impercezione : Ma quindi Macron si guarda pure il basket a 3? Proprio un cazzo da fa eh - zazoomblog : Basket 3×3 Olimpiadi: l’Italia femminile esordisce con una vittoria - #Basket #Olimpiadi: #l’Italia -

