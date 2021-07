Tokyo 2020 | la fiaccola olimpica è arrivata in città

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 luglio 2021) La, contenuta in una lanterna, è nel territorio cittadino di. Dopo aver attraversato 46 prefetture del Giappone ed esserelo scorso 9 luglio nella prefettura che porta il nome della(la cosiddetta ‘Grande Area’) laè finalmentenella capitale giapponese e questa sera, impugnata dall’ultimo tedoforo, accenderà il braciere dello stadio Olimpico nel corso della cerimonia d’apertura. La fiamma rimarrà viva per tutta la durata dei Giochi. A causa delle restrizioni anti-Covid non ha avuto luogo la sfilata dei tedofori per ...