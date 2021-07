Tokyo 2020, Guinea con un solo atleta e nessun portabandiera alla cerimonia di apertura (Di venerdì 23 luglio 2021) Episodio curioso alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la Guinea che sfila allo stadio Olimpico per la cerimonia di apertura con appena un atleta e nessun portabandiera. La bandiera dello stato africano viene portata da un volontario dell’organizzazione ed è presente a sfilare soltanto uno dei cinque atleti qualificati per i Giochi. Ricordiamo inoltre come la Guinea inizialmente aveva ritirato la sua partecipazione in Giappone, cambiando però poi idea in extremis. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) Episodio curioso alle Olimpiadi dicon lache sfila allo stadio Olimpico per ladicon appena un. La bandiera dello stato africano viene portata da un volontario dell’organizzazione ed è presente a sfilare soltanto uno dei cinque atleti qualificati per i Giochi. Ricordiamo inoltre come lainizialmente aveva ritirato la sua partecipazione in Giappone, cambiando però poi idea in extremis. SportFace.

