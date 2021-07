TIM pronta a rispondere ad Antitrust su timori su accordo DAZN (Di venerdì 23 luglio 2021) Tim è pronta a rispondere con delle 'remedies', ovvero metterà nero su bianco il suo impegno, ai timori dell'Antitrust sull'accordo con DAZN per la distribuzione e il supporto tecnologico sulla visione delle partite del Campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024. Nessun commento per ora dall'azienda ma, secondo quanto si apprende Tim invierà a breve una risposta all'Antitrust in cui garantisce che l'offerta dei servizi ultrabroadband non si andrà a... Leggi su digital-news (Di venerdì 23 luglio 2021) Tim ècon delle 'remedies', ovvero metterà nero su bianco il suo impegno, aidell'sull'conper la distribuzione e il supporto tecnologico sulla visione delle partite del Campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024. Nessun commento per ora dall'azienda ma, secondo quanto si apprende Tim invierà a breve una risposta all'in cui garantisce che l'offerta dei servizi ultrabroadband non si andrà a...

