Si abbandonano alla passione sulle scale di una nota chiesa (Di venerdì 23 luglio 2021) Una scena di degrado morale e di offesa alla sacralità del luogo che è tra i più belli del centro storico della città. Una coppia si è lasciata “travolgere dalla passione” proprio sulle scalinate del sagrato della chiesa di San Michele, nel pieno centro storico della città lucana. Una situazione che va ad affiancarsi al L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 23 luglio 2021) Una scena di degrado morale e di offesasacralità del luogo che è tra i più belli del centro storico della città. Una coppia si è lasciata “travolgere d” proprioscalinate del sagrato delladi San Michele, nel pieno centro storico della città lucana. Una situazione che va ad affiancarsi al L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

0v3rAg4in : Alla fine mi abbandonano tutti perciò non sprecate tempo con me non ne valgo la pena - girlonfiire_ : @sninalcolizzata @debbixocean salve, domani giulia sarà sulla copertina del giornale in quanto tra poco i genitori… - bianchiangelica : RT @maolindas: Molti animali finiscono dal divano alla strada, per ignobili motivi, tipo... 7 giorni di vacanza, oppure è arrivato un figli… - DaleKatol : RT @maolindas: Molti animali finiscono dal divano alla strada, per ignobili motivi, tipo... 7 giorni di vacanza, oppure è arrivato un figli… - anamira23 : RT @maolindas: Molti animali finiscono dal divano alla strada, per ignobili motivi, tipo... 7 giorni di vacanza, oppure è arrivato un figli… -