Nessun attacco hacker dietro il down di Akamai (Di venerdì 23 luglio 2021) Ormai è un rituale che si ripete a ogni problema registrato sul web. I sistemi di connessione a livello globale, che si basano sullo schema delle grandi CDN planetarie, vanno in down a intervalli di tempo piuttosto ristretti ultimamente. La responsabilità, ovviamente, non è mai in capo a una sola azienda: dall'inizio del 2021 abbiamo documentato diversi down di siti web dovuti alle cause più diverse e dovuti a diverse aziende che creano piattaforme per la distribuzione di contenuti su internet. Ogni volta, però, che capita un problema del genere, in rete si diffonde il panico da cyberattack. Un po' è dovuto ai film di spionaggio, un po' alla percezione ...

