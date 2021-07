Napoli | Spalletti svela il primo ‘colpo’ della stagione

Advertising

sscnapoli : ?? Lo staff tecnico di Mister Spalletti ?? - sscnapoli : ?? #Spalletti “Voglio un Napoli che sappia sempre sorprendere” ?? - sscnapoli : ?? #Spalletti “Vorrei un Napoli che crei delle sorprese. Nella fase di possesso dobbiamo fare sempre qualcosa in più… - infoitsport : Napoli, Spalletti: “I tifosi allo stadio saranno il nostro grande rinforzo” - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Il Napoli si presenta a #Dimaro, #Spalletti: 'Il pubblico il nostro grande acquisto' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

I l più grande rinforzo che possiamo avere da questo calciomercato è il supporto dei nostri tifosi allo stadio che speriamo possa arrivare presto'. Lo ha detto il tecnico del, Luciano, in Piazza Madonna della Pace a Dimaro Folgarida, nell'incontro con i tifosi azzurri presenti in Trentino durante la presentazione della squadra. Presente anche il team ...In apertura dell'incontro organizzato per presentare il nuovo staff tecnico del, il neo tecnico azzurro, Luciano, ha spiegato ai tifosi presenti a Dimaro quale sarà il più importante rinforzo per ilin vista della prossima stagione. Dal palco della ...“Spalletti sta confermando la sua grandezza. Sono convinto che la pausa che ha avuto, gli sia servita per capire anche quale strategia comunicativa usare. Insigne? Credo che la storia del rinnovo sarà ...“Il piu’ grande rinforzo che possiamo avere da questo calciomercato e’ il supporto dei nostri tifosi allo stadio che speriamo possa arrivare presto”. Luiciano Spalletti, sorridente si è presentato con ...