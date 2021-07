Mercato Juventus, il Tottenham di Paratici in pole su un obiettivo bianconero (Di venerdì 23 luglio 2021) Mercato Juventus – All’Europeo, una delle stelle nascenti è stato sicuramente Mikkel Damsgaard. Il centrocampista classe 2000 ha disputato un grande europeo dimostrando tutta la sua classe. Nelle ultime settimane il gioiellino della Sampdoria è stato accostato alla Juventus. Si parlava di un possibile scambio con Bernardeschi. Ma è arrivata una nuova svolta. Mercato Juventus, Paratici su Damsgaard Di fatto la Samp ha poi smentito l’interesse per Bernardeschi e per lo scambio con i bianconeri, ma non è finita qua. Secondo tuttojuve.com, il Tottenham di ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 23 luglio 2021)– All’Europeo, una delle stelle nascenti è stato sicuramente Mikkel Damsgaard. Il centrocampista classe 2000 ha disputato un grande europeo dimostrando tutta la sua classe. Nelle ultime settimane il gioiellino della Sampdoria è stato accostato alla. Si parlava di un possibile scambio con Bernardeschi. Ma è arrivata una nuova svolta.su Damsgaard Di fatto la Samp ha poi smentito l’interesse per Bernardeschi e per lo scambio con i bianconeri, ma non è finita qua. Secondo tuttojuve.com, ildi ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Calciomercato Juventus, Pjanic programma il ritorno - Spunta il retroscena La Juventus in questo calciomercato estivo lavora al riorno di Pjanic, che programma l'affare contattando gli ex compagniVoglioso di tornare alla Juventus in questo mercato estivo, Miralem Pjanic lavora sottotraccia per raggiungere il suo fine. L'affare resta complicato per ragioni economiche ma, riporta 'Tuttosport', il centrocampista starebbe ...

Locatelli rimane la priorità della Juve ...senza fare follie e spendere cifre fuori mercato - è deciso a fare il possibile e a giocarsi tutte le sue carte allo scopo di giungere ad una fumata bianca. Già tocca fare i conti - in casa Juventus -...

L'IMBOSCATA - Acquisti, cessioni e rinnovi: mercato Juve in stand by. La telenovela Locatelli e la... Tutto Juve CM.IT | Tottenham scatenato: in chiusura Gil-Lamela col Siviglia Soldi e Lamela al Siviglia Tottenham protagonista del mercato. Dopo Gollini, forse Romero e probabilmente (se alza l’offerta) Tomiyasu, il club inglese dove è appena approdato l’ex Juve Paratici è a ...

Calciomercato Roma, offerta da capogiro | Colpo gobbo di Paratici Calciomercato Roma, l'offerta sul piatto è davvero sconcertante: Paratici potrebbe complicare i piani inserendosi nella trattativa.

