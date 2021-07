Mercato Inter | il futuro di Satriano e Mulattieri L' Inter ha deciso

(Di venerdì 23 luglio 2021) 'La squadra piùessata al momento è il Bruges, in Belgio, anche se l'affare in prestito oneroso con riscatto dovrebbe riscaldarsi nelle prossime settimane ', il punto del quotidiano. Due nuove ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Inter

, quale futuro per i baby prodigi dell'attacco nerazzurro? Da Satriano a Mulattieri : le giovani punte si sono messe in luce in questi primi giorni di ritiro. La Gazzetta dello Sport oggi ...... 2021 Dimarco - Roma - "L'non lo muove". Caldara al Venezia - 'Su di lui ci sono club ... Il Napoli non lo manda via, con Spalletti sta bene e non parla di'.L'agente del laterale spagnolo dell'Arsenal è atteso a Milano, possibile accelerazione nei prossimi giorni con il Cagliari ...Mercato Inter, le scelte su Satriano e Mulattieri, i due baby prodigi dell'attacco nerazzurro. Sarà prestito altrove, tra Serie B e campionati esteri ...