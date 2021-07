La Presidente del Senato Elisabetta Casellati jn visita a Pescara (Di venerdì 23 luglio 2021) Pescara - Questa mattina è a Pescara il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per prendere parte al convegno 'Quale citta: identità, dimensioni, bellezza e diritti di cittadinanza'. "Sono contenta di essere oggi a Pescara e devo dire di essere contenta perché ho iniziato proprio da Pescara le mie visite istituzionali. Le città sembravano ormai quasi a fari spenti, come se il Covid gli avesse mangiato il cuore, e il fatto di essere qui in presenza oggi a Pescara a parlare delle città e di cosa sono è importante Questo ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 23 luglio 2021)- Questa mattina è aildelMariaAlbertiper prendere parte al convegno 'Quale citta: identità, dimensioni, bellezza e diritti di cittadinanza'. "Sono contenta di essere oggi ae devo dire di essere contenta perché ho iniziato proprio dale mie visite istituzionali. Le città sembravano ormai quasi a fari spenti, come se il Covid gli avesse mangiato il cuore, e il fatto di essere qui in presenza oggi aa parlare delle città e di cosa sono è importante Questo ...

