La morte di Sabrina Querci a Firenze: lutto nel mondo della moda (Di venerdì 23 luglio 2021) Firenze, 23 luglio 2021 - Si è spenta a Firenze, Sabrina Querci , 52 anni, stilista, fotomodella e artista eclettica. Era malata da tempo. Querci era nata a Prato ma da quando era ragazzina si era ... Leggi su lanazione (Di venerdì 23 luglio 2021), 23 luglio 2021 - Si è spenta a, 52 anni, stilista, fotomoe artista eclettica. Era malata da tempo.era nata a Prato ma da quando era ragazzina si era ...

Advertising

sabrina__sf : @RosellaLara19 Ieri 41, pieni di insulti e auguri di morte. - MariaFi27832951 : @Mare09099675 @sabrina__sf Certo non permettono le cure domiciliari....anche un taglio non curato porta in extremis alla morte - cescackerman : @sabrina__sf i media negheranno sempre fino alla morte...comunque di cose 'strane' ne stanno succedendo troppe - Andrea35180148 : RT @Andrea35180148: @sabrina__sf E certo prima col virus qualsiasi causa di morte era dovuta al Covid, ora qualsiasi morte è causata da alt… - Andrea35180148 : @sabrina__sf E certo prima col virus qualsiasi causa di morte era dovuta al Covid, ora qualsiasi morte è causata da… -