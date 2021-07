John Carpenter: "Esistono storie per un terzo e un quarto film su Jena Plissken" (Di venerdì 23 luglio 2021) John Carpenter ha svelato che esiste la possibilità di veder realizzati un terzo ed un quarto film su Jena Plissken, il protagonista di 1997: Fuga da New York. John Carpenter ha parlato di Jena Plissken, interpretato al cinema da Kurt Russell, spiegando che nel futuro del personaggio potrebbe esserci spazio per una terza e forse anche una quarta storia. I fan del genere horror attendono ormai da tre anni l'uscita nelle sale di Halloween Kills di David Gordon Green, seguito di Halloween del 2018, che è a sua ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 luglio 2021)ha svelato che esiste la possibilità di veder realizzati uned unsu, il protagonista di 1997: Fuga da New York.ha parlato di, interpretato al cinema da Kurt Russell, spiegando che nel futuro del personaggio potrebbe esserci spazio per una terza e forse anche una quarta storia. I fan del genere horror attendono ormai da tre anni l'uscita nelle sale di Halloween Kills di David Gordon Green, seguito di Halloween del 2018, che è a sua ...

