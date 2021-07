Internet | rivoluzione “social” | online “heArt” | la piattaforma che connette artisti e amanti di ogni forma d’arte

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 luglio 2021) Una nuovainteramente dedicata al talento, aglie aglidi arte e spettacolo. Si chiamae si pronuncia come ‘cuore’ in inglese: è l’idea ‘rivoluzionaria’, unica nel suo genere, lanciata da Matteo Forte, anima e ideatore di questo progetto, che intende raccogliere in una community le diverse espressioni del talento offrendo loro una grande vetrina digitale finalizzata alla ricerca di nuove opportunità professionali e all’offerta di un intrattenimentodi qualità. L’ambizione del progetto è quella di proporre una ...