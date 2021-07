Inter | la doppietta è servita | mini-rivoluzione a centrocampo | come cambia l’11

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 luglio 2021) L’è reduce dalla vittoria dello scudetto, i nerazzurri sono stati protagonisti di un campionato veramente eccezionale e che si è concluso con il trionfo con largo anticipo. L’estate è stata già molto movimentata con l’addio di Antonio Conte, l’allenatore non ha accettato il ridimensionamento imposto dalla società e ha deciso di lasciare. Al suo posto è arrivato un tecnico comunque bravoSimone Inzaghi, la scelta rappresenta comunque un puntorogativo. Il tecnico ha infatti allenato solo la Lazio e non ha mai lottato per vincere lo scudetto, in più dovrà giocare con la giusta mentalità anche in Champions League per provare ...