Il Napoli abbandona la pista Kaio Jorge: ora è ad un passo dal Milan (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Milan ha fretta di definire la trattativa che porterebbe Kaio Jorge in maglia rossonera anche se, secondo quanto riportato da Repubblica, l'affare sembra esser ancora in fase di stallo. Mancano, infatti, dei dettagli e piccoli cavilli contrattuali che la dirigenza rossonera cercherà di risolvere, ma, ormai, la chiusura della trattativa sembrerebbe essere scontata. I rossoneri dopo Giroud, metteranno a segno un altro colpo in attacco (già ben fornito grazie alla presenza di Zlatan Ibrahimovic). Il Napoli si defila quindi nella corsa per il brasiliano e lascia nelle mani della dirigenza rossonera la chiusura ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilha fretta di definire la trattativa che porterebbein maglia rossonera anche se, secondo quanto riportato da Repubblica, l'affare sembra esser ancora in fase di stallo. Mancano, infatti, dei dettagli e piccoli cavilli contrattuali che la dirigenza rossonera cercherà di risolvere, ma, ormai, la chiusura della trattativa sembrerebbe essere scontata. I rossoneri dopo Giroud, metteranno a segno un altro colpo in attacco (già ben fornito grazie alla presenza di Zlatan Ibrahimovic). Ilsi defila quindi nella corsa per il brasiliano e lascia nelle mani della dirigenza rossonera la chiusura ...

Advertising

Spazio_Napoli : Il Napoli abbandona la pista Kaio Jorge: ora è ad un passo dal Milan - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: LIVE - ?? #Napoli, Kostas #Manolas abbandona l’allenamento ?? Problemi per il centrale greco? ???? Le immagini #LBDV #… - Marcello_Fsc : RT @LeBombeDiVlad: LIVE - ?? #Napoli, Kostas #Manolas abbandona l’allenamento ?? Problemi per il centrale greco? ???? Le immagini #LBDV #… - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: LIVE - ?? #Napoli, Kostas #Manolas abbandona l’allenamento ?? Problemi per il centrale greco? ???? Le immagini #LBDV #… - angeloranieri99 : RT @LeBombeDiVlad: LIVE - ?? #Napoli, Kostas #Manolas abbandona l’allenamento ?? Problemi per il centrale greco? ???? Le immagini #LBDV #… -