Il Ddl Zan, Salvini e la mediazione in Parlamento. "Nasce tutto da Vittorio Sgarbi", (Di venerdì 23 luglio 2021) La mediazione a destra sul ddl Zan Nasce dall'Ecce Caravaggio di Vittorio Sgarbi. E chi l'avrebbe mai detto! È stata la recente notte adriatica, tra la sabbia e il sale di Cervia, dell'anteprima del nuovo libro del critico d'arte e deputato ferrarese a creare i presupposti e a gettare le fondamenta dell'incontro più impensabile fino a ieri e invece avvenuto, con tanto di photo-opportunity, tra gay militanti per i diritti civili, liberali duri e puri (alcuni di centrodestra, altri no) e il leader della Lega, Matteo Salvini. Un incontro avvenuto negli uffici del Senato. A pochi metri dalla chiesa di San Luigi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Laa destra sul ddl Zandall'Ecce Caravaggio di. E chi l'avrebbe mai detto! È stata la recente notte adriatica, tra la sabbia e il sale di Cervia, dell'anteprima del nuovo libro del critico d'arte e deputato ferrarese a creare i presupposti e a gettare le fondamenta dell'incontro più impensabile fino a ieri e invece avvenuto, con tanto di photo-opportunity, tra gay militanti per i diritti civili, liberali duri e puri (alcuni di centrodestra, altri no) e il leader della Lega, Matteo. Un incontro avvenuto negli uffici del Senato. A pochi metri dalla chiesa di San Luigi ...

