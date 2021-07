I programmi in tv oggi, 24 luglio 2021: Jurassic Park e altri film (Di sabato 24 luglio 2021) Su Canale 5 Benvenuti al Nord, su Italia 1 Jurassic Park; su Rai Due le Olimpiadi. Guida ai programmi Tv della serata del 24 luglio 2021 Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 24 luglio 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e ... Leggi su lopinionista (Di sabato 24 luglio 2021) Su Canale 5 Benvenuti al Nord, su Italia 1; su Rai Due le Olimpiadi. Guida aiTv della serata del 24Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 24? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e ...

reportrai3 : Alle 13.45 di oggi il nostro Paolo Mondani sarà in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte… - MarinellaIn : RT @CalendaSindaco: Anche oggi tanto impegno da parte dei nostri volontari! Banchetti, programmi e informazioni per unirvi a noi su https:… - GiorgioAntonel1 : RT @Pinodemarco: Di maio, erroneamente, classificato come bibbbitaro. Salvini e Renzi, nella stessa età, registrati come concorrenti in pro… - RosyIannotti_ : Dovrebbero abolire la TV spazzatura di oggi e trasmettere solo programmi come @icesaronitv in cui si vede la vita… - franco_dimuro : RT @Pinodemarco: Di maio, erroneamente, classificato come bibbbitaro. Salvini e Renzi, nella stessa età, registrati come concorrenti in pro… -