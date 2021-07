G20, Cingolani “Su clima ed energia passi avanti importanti” (Di venerdì 23 luglio 2021) NAPOLI (ITALPRESS) – La “ministeriale” del G20 riunita a Napoli ha approvato il comunicato finale su clima ed energia al termine “di un negoziato lungo e intenso”, ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Sui due grandi temi non c'è stata però unanimità. “Dopo una negoziazione particolarmente complessa”, ha detto il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, “non è stato possibile trovare un accordo” ma “si sono fatti passi avanti molto importanti, fino a poco tempo fa impensabili”. I rappresentanti dei Paesi riuniti a Napoli hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) NAPOLI (ITALPRESS) – La “ministeriale” del G20 riunita a Napoli ha approvato il comunicato finale suedal termine “di un negoziato lungo e intenso”, ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto. Sui due grandi temi non c'è stata però unanimità. “Dopo una negoziazione particolarmente complessa”, ha detto il ministro per la Transizione ecologica Roberto, “non è stato possibile trovare un accordo” ma “si sono fattimolto, fino a poco tempo fa impensabili”. I rappresentanti dei Paesi riuniti a Napoli hanno ...

