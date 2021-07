Federico Rasa confessa l’unica cosa di cui si è pentito a Temptation Island

Leggi su novella2000

(Di venerdì 23 luglio 2021) ParlaDue dei protagonisti assoluti di questa edizione disonoe Floriana Angelica. Come sappiamo la coppia, insieme da due anni, ha deciso di partecipare al reality per risolvere alcune problematiche emerse negli ultimi tempi. Proprio all’interno del villaggio dei fidanzati peròha speso forti parole per la L'articolo proviene da Novella 2000.