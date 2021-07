Delitto Voghera. Al via interrogatorio Adriatici. Pm chiede convalida arresti domiciliari

(Di venerdì 23 luglio 2021) Sabato la manifestazione per ricordare il 39enne ucciso. Si attendono esiti autopsia e rilievi scientifici. Giallo sui fogli di via

... l'ascesa politica dell'avvocato sceriffo, assessore leghista spara e uccide un uomo dopo una lite in piazza, Salvini difende l'assessore leghista accusato: "Presto per ...... pertanto i giudici di legittimità non ritengono configurabile ildi maltrattamento di ... Il DAP istituisce Commissione ispettiva. Sorella marocchino ucciso. L'assassino dorme beato a ...Sabato la manifestazione per ricordare il 39enne ucciso. Si attendono esiti autopsia e rilievi scientifici. Giallo sui fogli di via ...Anche il mondo arabo si interroga sulla dinamica dell’accaduto, con Arab News che riassume: «Politico di destra italiano uccide un arabo» «Su Voghera sarà la magistratura, non la politica, a valutare ...