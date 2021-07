Crisi al Gruppo Boost, un centinaio di lavoratori in protesta sotto la prefettura (Di venerdì 23 luglio 2021) Bergamo. Erano oltre un centinaio i lavoratori del Gruppo Boost che si sono dati appuntamento nella mattinata di venerdì 23 luglio di fronte alla prefettura, per discutere della difficile situazione che da mesi sta vivendo una delle realtà leader nella produzione di agende, diari, notebook a livello internazionale. Per tutta la giornata è stato proclamato uno sciopero di 8 ore per tutti i turni di lavoro, mentre una consistente delegazione di dipendenti si è spostata dagli stabilimenti di San Paolo d’Argon e Cenate sotto verso il centro città. Nei giorni scorsi la direzione aziendale del ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 luglio 2021) Bergamo. Erano oltre undelche si sono dati appuntamento nella mattinata di venerdì 23 luglio di fronte alla, per discutere della difficile situazione che da mesi sta vivendo una delle realtà leader nella produzione di agende, diari, notebook a livello internazionale. Per tutta la giornata è stato proclamato uno sciopero di 8 ore per tutti i turni di lavoro, mentre una consistente delegazione di dipendenti si è spostata dagli stabilimenti di San Paolo d’Argon e Cenateverso il centro città. Nei giorni scorsi la direzione aziendale del ...

