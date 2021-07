Covid oggi Piemonte | 140 contagi | dati bollettino 23 luglio

(Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 140 i nuovidi coronavirus insecondo ideldi. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono pari allo 0,7% di 18.879 tamponi eseguiti, di cui 15.597 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 368.366, di cui 29.757 Alessandria, 17.550 Asti, 11.564 Biella, 53.166 Cuneo, 28.433 Novara, 197.059 Torino, 13.784 Vercelli, 13.017 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.510 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 2.526 sono in fase di elaborazione e attribuzione ...

...GIORNO In calo le terapie intensive Sono 155 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per... ma se si guarda al tasso di positività la classifica di oggi è questa: Calabria 5,16%, Molise 4%, ... ovviamente secondo le regole anti-Covid e il relativo contingentamento dei posti. Proprio per ... E proprio oggi, 23 luglio fino al 25 luglio, si è aperta l'edizione 2021, dedicata ovviamente a ... Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Sono 140 i nuovi contagi di coronavirus in Piemonte secondo i dati del bollettino di oggi. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono pari allo 0,7% di 18.879 tamponi eseguiti, di cui 15.597 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 368.366, di cui 29.757 Alessandria, 17.550 Asti, 11.564 Biella, 53.166 Cuneo, 28.433 Novara, 197.059 Torino, 13.784 Vercelli, 13.017 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.510 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.526 sono in fase di elaborazione e attribuzione ...