Covid, in Umbria impennata dei contagi: raddoppiati in un giorno. Salgono anche i ricoveri (Di venerdì 23 luglio 2021) Perugia, 23 luglio 2021 - impennata in Umbria di nuovi casi Covid nell'ultimo giorno. Sono stati infatti 129 , contro i 61 di giovedì. Lo riporta il sito della Regione. Salgono anche i ricoveri, ... Leggi su lanazione (Di venerdì 23 luglio 2021) Perugia, 23 luglio 2021 -indi nuovi casinell'ultimo. Sono stati infatti 129 , contro i 61 di giovedì. Lo riporta il sito della Regione., ...

Advertising

TrgMedia : Covid: impennata dei nuovi casi giornalieri in Umbria - Nazione_Umbria : Covid, in Umbria impennata dei contagi: raddoppiati in un giorno. Salgono anche i ricoveri - PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, la mappa al 23 luglio: tutti i dati comune per comune - umbriaOn : #UmbriaEnergy regge l’impatto del #Covid: «Ottimi risultati» - Umbria_N_Web : Coronavirus: al via all’Ospedale di Perugia corso per trattamento in terapia sub-intensiva del paziente covid… -