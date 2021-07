Concorso Notarile 2019 | 400 posti | prove dal 29 novembre

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 23 luglio 2021) ***aggiornamento del 23/07/2021: Dopo la modifica e la riapertura del bando dei mesi scorsi, è stato pubblicato nella Gazzetta del 23 luglio 2021 il diario dellescritte delper 400 notai. Queste si terranno dal 29al 3 dicembre 2021, in Roma presso la Fiera di Roma – via Portuense n. 1645 – 00148 Roma. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal, saranno tenuti a presentarsi per l’identificazione e per la consegna dei testi di consultazione all’indirizzo sopraccitato e dalle ore 8.00 alle ore 13.30, nel seguente ordine: i candidati i cui cognomi iniziano con le ...