Borse asiatiche negative. Tokyo chiusa per festività (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Seduta negative per le principali Borse asiatiche che hanno risentito della performance debole di Wall Street, la vigilia e della chiusura anche oggi di Tokyo per festeggiare lo Sport Day. L’indice di Shenzhen ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta in ribasso dell’1,56%. Negativo Hong Kong (-1,09%); senza direzione Seul (+0,11%). Sui livelli della vigilia Mumbai (+0,06%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia Sydney (+0,08%). Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell’Euro contro la valuta nipponica, che sta facendo un moderato +0,13%. Seduta ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Sedutaper le principaliche hanno risentito della performance debole di Wall Street, la vigilia e della chiusura anche oggi diper festeggiare lo Sport Day. L’indice di Shenzhen ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta in ribasso dell’1,56%. Negativo Hong Kong (-1,09%); senza direzione Seul (+0,11%). Sui livelli della vigilia Mumbai (+0,06%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia Sydney (+0,08%). Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell’Euro contro la valuta nipponica, che sta facendo un moderato +0,13%. Seduta ...

