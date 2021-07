Barcellona, Coutinho via ma solo in prestito: i club interessati (Di venerdì 23 luglio 2021) Coutinho potrebbe lasciare il Barcellona questa estate. Juve e soprattutto Milan tra le squadre interessate Rimane in bilico il futuro al Barcellona di Philippe Coutinho, accostato tra le altre anche alla Juventus sul mercato. Il brasiliano resta nella lista delle cessioni del club blaugrana, che però non ha intenzione di svenderlo come scrive Diario Sport. Koeman stima il giocatore e conterebbe su di lui in caso di permanenza. Un’altra soluzione porterebbe però alla partenza in prestito di Coutinho, con il Milan che sarebbe tra le squadre interessate all’ex Liverpool e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021)potrebbe lasciare ilquesta estate. Juve e soprattutto Milan tra le squadre interessate Rimane in bilico il futuro aldi Philippe, accostato tra le altre anche alla Juventus sul mercato. Il brasiliano resta nella lista delle cessioni delblaugrana, che però non ha intenzione di svenderlo come scrive Diario Sport. Koeman stima il giocatore e conterebbe su di lui in caso di permanenza. Un’altra soluzione porterebbe però alla partenza indi, con il Milan che sarebbe tra le squadre interessate all’ex Liverpool e ...

