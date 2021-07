Alla guida con un tasso alcolico 6 volte oltre il limite Tanti altri casi | una valanga di multe

Advertising

RobertoBurioni : Essendo miope mi obbligano a portare gli occhiali mentre guido ma ho letto su internet che portare gli occhiali fa… - matteosalvinimi : Pronti a riportare il centrodestra alla guida di Milano! #Milano2021 #BernardoSindaco - davidallegranti : Sempre favorevole alla mozione “Altan alla guida dell’Impero” - GiovannaSandr16 : RT @lameduck1960: Oggi, ore 14.00, ferma al semaforo in bici. Deserto. Sole africano. Mi si affianca una macchina con il finestrino abbassa… - DomenicoTavani : @fabrizio_cerri La faccia di fido la dice lunga sulle sue qualità alla guida ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Alla guida

LA NAZIONE

Nessun responsabilità colposa può essere attribuita all'autista che il 19 giugno 2020 eradel camion con cui si scontrò l'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico Alex Zanardi mentre con la sua handbike percorreva la strada provinciale 146 tra San Quirico d'Orcia e Pienza, ...... ad esempio, è un veicolo aautonoma in grado di riconoscere, raccogliere e cestinare solo ed esclusivamente mozziconi di sigaretta. Grazie all'intelligenza artificiale ecollaborazione di ...Porsche Macan si rinnova non solo a livello estetico, con interni ed esterni nuovi, ma anche per quanto riguarda le prestazioni ...Lapo Elkann ha ceduto il 100% della sua creatura Garage Italia: l’officina luxury specializzata nella customizzazione entra a far parte della Youngtimers Asset Company, a sua volte controllata dal ...